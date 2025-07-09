09/07/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶93點子，報7.1825

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1541，較上個交易日跌7點子，兩連跌，創7月2日以來一周新低，較市場預測偏強逾260點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開93點子，報7.1825，上個交易日即期匯率收盤報7.1732。



市場人士表示，中間價仍是關鍵的政策信號，短期人民幣即期缺乏進一步調整空間。



美國總統特朗普周二進一步擴大全球貿易戰，宣布對進口銅徵收50%關稅，並表示長期以來威脅要徵收的半導體和藥品關稅即將出台。就在前一天，他以大幅提高關稅施壓包括韓國、日本等美國主要供應國在內的14個貿易夥伴，並重申對金磚國家成員產品徵收10%關稅的威脅。



大華銀行最新點評稱，中美將於8月13日結束互徵關稅暫停期，預計雙方將宣布達成貿易協議或進一步延長期限，而已建立的溝通機制將降低談判破裂的風險。(jq)