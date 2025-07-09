09/07/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌92點子報7.1824，創逾兩周新低

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1824，較上個交易日4時30分收盤價跌92點子，創6月23日以來逾兩周新低，全日在7.1789至7.1845之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌46點子，報7.1860。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1541，較上個交易日跌7點子，兩連跌，創7月2日以來一周新低，較市場預測偏強逾260點。



美國總統特朗普新一輪關稅施壓可能階段性影響人民幣表現。招商銀行金融市場部認為，隨著特朗普對部分國家「極限威脅」手段的推出，這可能會對美元形成小幅反彈。不過美國財政赤字擴大趨勢不改，而且關稅加徵對美經濟增長預期形成損害，年內仍看空美元。



中國最新公布的6月CPI(居民消費價格指數)同比「轉正」至五個月高點，但PPI(工業生產者出廠價格指數)同比創2023年7月以來最大降幅、並遜於預期。分析人士稱，PPI跌幅較大意味著整個企業經營環境其實更惡化，這也彰顯出現在整治「內捲」、去產能的重要性。(jq)