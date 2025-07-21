09/07/2025 12:04

【ＡＩ】美的：未來三年至少投入500億元布局大模型、機器人等

《經濟通通訊社9日專訊》輕工業百強企業新質發展產業大會今日在北京舉行，主題為「聚焦向『新』力 領航新消費」。美的集團(00300)(深:000333)副總裁王建國在演講時表示，未來三年美的至少要投入500億元人民幣以上研發基金，布局AI大模型、新能源、機器人、具身智能等前沿領域，打造更高的企業科技護城河，「為走向全球、走向高端化建立真正的企業護城河」。



美的並將聚焦打造高端品牌：2025年COLMO（美的旗下AI科技家電高端品牌）全球零售額突破200億元人民幣，東芝在東南亞、非洲、拉美進一步拓展高端生活門店，新增品牌店超過300家。同時，真正建立覆蓋全球的區域供區域的製造韌性供應鏈：2025年海外本地製造率70%以上，北美、歐洲自有品牌佔比提升50%以上，海外營收達到50%以上。(sl)