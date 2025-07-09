09/07/2025 09:33

【聚焦數據】6月CPI同比轉升0.1%勝預期，PPI跌幅擴

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2025年6月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.1%，優於預期的持平，扭轉此前連續四個月同比下滑局面，且是今年1月以來新高，5月為下跌0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村下降0.2%；食品價格下降0.3%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.5%。上半年，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。



6月，全國居民消費價格環比下降0.1%，符合預期，跌幅較5月略收窄0.1個百分點。其中，城市下降0.1%，農村持平；食品價格下降0.4%，非食品價格持平；消費品價格下降0.1%，服務價格持平。



*PPI同比下降3.6%遜預期，創近兩年低*



2025年6月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降3.6%，遜於預期的下跌3.2%，跌幅較5月擴大0.3個百分點，並創2023年7月以來近兩年新低；環比則下降0.4%；工業生產者購進價格同比下降4.3%，環比下降0.7%。上半年，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.8%，工業生產者購進價格下降2.9%。(sl)

