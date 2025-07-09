09/07/2025 09:49

【數據解讀】CPI創五個月高，統計局：工業消費品價格回升影響

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，6月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.1%，略優於預期的持平，扭轉此前連續四個月同比下滑局面，且是今年1月以來五個月新高，5月為下跌0.1%。環比則下降0.1%，符合預期，跌幅較5月略收窄0.1個百分點。核心CPI更創14個月新高。



*新能源車價格同比降2.5%，降幅26個月最小*



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，CPI同比由降轉漲主要受工業消費品價格有所回升影響。工業消費品價格同比降幅由上月的1.0%收窄至0.5%，對CPI同比的下拉影響比上月減少約0.18個百分點。其中，受國際大宗商品價格變動影響，金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲39.2%和15.9%，合計影響CPI同比上漲約0.21個百分點；促消費政策效應持續顯現，文娛耐用消費品、家用紡織品和家用器具價格同比分別上漲2.0%、2.0%和1.0%；汽車價格降幅逐步收窄，燃油小汽車和新能源小汽車價格本月同比分別下降3.4%和2.5%，降幅分別為近28個月和26個月最小。



*核心CPI同比漲0.7%創14個月新高*



食品價格降幅略有收窄。食品價格同比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中牛肉價格結束28個月連續下降，轉為上漲2.7%；豬肉價格下降8.5%，為連續上漲後首次轉降。服務價格上漲0.5%，漲幅保持穩定。扣除食品和能源價格的核心CPI同比繼續回升，上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，創近14個月以來新高。



*高溫多雨，食品價格環比降幅小於季節性水平*



CPI環比方面，受高溫、降雨較常年同期偏多影響，食品價格環比下降0.4%，降幅小於季節性水平0.5個百分點。工業消費品價格由降轉漲。受國際油價變動影響，汽油價格環比由上月下降3.8%轉為上漲0.4%，帶動能源價格由上月下降1.7%轉為上漲0.1%。扣除能源的工業消費品價格環比上漲0.1%，其中受金價處於高位替代需求增加影響，鉑金飾品價格上漲12.6%，為近10年月環比最大漲幅。服務價格穩中有漲。其中，畢業季房屋租賃需求有所增加，房租價格上漲0.1%。(sl)

