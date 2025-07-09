09/07/2025 10:12

【數據解讀】統計局：治理低價無序競爭力度增，拉升整車製造價格

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降3.6%，遜於預期的下跌3.2%，跌幅較5月擴大0.3個百分點，並創2023年7月以來近兩年新低；環比則下降0.4%。工業生產者購進價格同比下降4.3%，環比下降0.7%。上半年，PPI比上年同期下降2.8%，工業生產者購進價格下降2.9%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受環比下降及對比基數變動影響，PPI同比降幅擴大，但隨著各項宏觀政策加力實施，部分行業供需關係有所改善，價格呈企穩回升態勢。



一是全國統一大市場建設縱深推進帶動部分行業價格同比降幅收窄。治理企業低價無序競爭力度加大，落後產能退出和產品品質提升逐步推進，汽柴油車整車製造、新能源車整車製造價格環比分別上漲0.5%和0.3%，同比降幅比上月分別收窄1.9個和0.4個百分點；光伏設備及電子元器件製造價格同比下降10.9%，降幅收窄1.2個百分點；鋰離子電池製造價格同比下降4.8%，降幅收窄0.2個百分點。



*耐用消費品價格同比降幅收窄，高技術行業價格漲*



二是提振消費相關政策加力擴圍帶動部分生活資料價格同比回升。內需潛力持續釋放，高品質生活需求增加，生活資料中一般日用品和衣著價格同比分別上漲0.8%和0.1%；耐用消費品價格下降2.7%，降幅比上月收窄0.6個百分點。從行業看，工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲13.1%，絹紡和絲織加工價格上漲1.2%，體育用品製造價格上漲0.7%。家用制冷電器具製造、家用美容保健護理電器具製造、電視機製造價格同比降幅比上月分別收窄0.8個、0.5個和0.3個百分點。



三是新動能積聚帶動部分高技術行業價格同比上漲。中國加快培育新質生產力，創新引領作用不斷增強，高端製造、智能製造、數字經濟等新動能持續發展壯大，集成電路封裝測試系列價格同比上漲3.1%，可穿戴智能設備製造價格上漲1.4%，微波通信設備價格上漲1.3%，航空航天器及設備製造價格上漲1.1%，服務器價格上漲0.9%，微特電機及組件製造價格上漲0.6%。



*高溫多雨影響房地產施工，相關行業環比價格降*



PPI環比下降0.4%，降幅與上月相同。影響PPI環比下降的主要原因：一是國內部分原材料製造業價格季節性下行。夏季高溫雨水天氣增多，影響部分房地產、基建項目施工進度，疊加鋼材、水泥等供給相對充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.8%，非金屬礦物製品業價格下降1.4%，合計影響PPI環比下降約0.18個百分點。



二是綠電增加帶動能源價格下降。夏季到來，西北地區太陽能、風力發電及西南地區水力發電增多，使整體發電成本有所降低，電力熱力生產和供應業價格下降0.9%；同時綠電對火電的替代作用增強，電煤需求減少，加之煤炭生產保持穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格下降5.5%，煤炭開採和洗選業價格下降3.4%。上述3個行業合計影響PPI環比下降約0.15個百分點。



*國際貿易環境影響，出口佔比較高行業價格環比降*



三是一些出口佔比較高的行業價格承壓。全球貿易增長放緩，國際貿易環境的不確定性影響企業出口預期，中國一些出口佔比較高的行業價格下行壓力加大，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.4%，電氣機械和器材製造業價格下降0.2%，紡織業價格下降0.2%。(sl)

