09/07/2025 18:00

【數據前瞻】機構料6月新增貸環比增兩倍社融漲六成，M2增速擴

《經濟通通訊社9日專訊》中國人民銀行即將公布6月新增貸、社會融資等數據。《路透》綜合近30家機構預測中值顯示，當前中國經濟呈現弱修復態勢，有效需求不足及地方政府隱性債務置換等影響下，預計6月新增人民幣貸款1.8萬億元（人民幣．下同），同比（2.13萬億元）下滑逾一成，但較5月（6200億元）則環比增近兩倍。



同時，政府債發行延續快節奏，6月新增政府債發行達到1.4萬億元，仍為支撐社融增長的主要驅動力，預計當月社會融資規模增量為3.65萬億元，較去年同期（32985億元）增長一成，環比（2.29萬億元）則大增近六成。另外，廣義貨幣供應量(M2)同比增速料為8.1%，較5月加快0.2個百分點，較去年同期則加快1.9個百分點。



*浙商證券：企業中長期貸款料表現較弱*



浙商證券報告稱，當前中國經濟弱修復，需求側消費、基建、地產投資等內需相對承壓，出口的不確定性升溫，內生資金需求仍有待修復。報告並指出，6月信貸同比仍將受企業端信貸需求的制約，同時受地方政府債化債影響，企業中長期貸款料表現較弱。同時，從票據利率角度看，6月票據-同業存單利差（6個月）仍處於低位運行，或體現信貸體量不及預期。



社融增長方面，浙商證券報告稱，預計6月社融新增3.8萬億元，同比多增約5400億元，對應增速提升0.1個百分點至8.8%；其中，直接融資方面，預計社融同比支撐項主要來自於政府債券，高頻數據顯示6月政府債券淨融資規模約1.39萬億，同比多增近6258億。



*花旗：樓市仍困頓，拖累私營部門信貸需求*



花旗最新點評預計，6月新增社融3.4萬億元，其中1.4萬億元來自政府債融資的貢獻，新增貸款為1.8萬億元。花旗稱，全月票據利率走低表明，企業盈利能力疲弱和房地產市場仍困頓都拖累私營部門的信貸需求。



另外，6月M2增速有望邊際改善。光大證券報告認為，6月政府存款、非銀存款向居民、企業端轉移，推動M2環比增長，疊加去年同期整頓存款「手工補息」影響下基數偏低，預計6月M2增速有望達8%以上。(sl)