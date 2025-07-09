09/07/2025 13:36

【關稅戰】瑞銀：美國關稅影響新興市場股市表現

《環富通基金頻道9日專訊》瑞銀發表報告，認為美國關稅措施仍會影響新興市場股市表現，重點如下：



1. 美國總統特朗普簽署行政命令，將原定7月9日到期的關稅延期至8月1日。同時向14個國家發出新的互惠關稅稅率通知，包括日本（新稅率25%對比24%）、韓國（25%對比25%）、南非（30%對比30%）、印尼（32%對比32%）、馬來西亞（25%對比24%）和泰國（36%對比36%）。



2. 新興市場股票尚未完全反映關稅風險。MSCI新興市場指數成份股中超過35%的收入來自出口，其中13%來自美國。目前16%的加權平均關稅可能上升至21%，遠高於2024年的2.4%。



3. 瑞銀對新興市場和亞太區進行的壓力測試顯示，關稅和經濟放緩對企業盈利的整體影響為6-9%。然而過去三個月，新興市場每股盈利僅下調3%。



4. 在東盟地區，馬來西亞和印尼受影響相對較小，瑞銀對這兩個市場持「增持」評級。泰國可能最受影響，出口佔GDP的8%，且關稅率較高。



5. 瑞銀維持對中國的「增持」評級，認為關稅影響已見頂。對印度持「中性」評級，雖具防禦性但估值偏高。這兩個市場相對較少受到關稅風險影響。



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