09/07/2025 08:57

【特朗普新政】特朗普：若鮑威爾所作證詞誤導國會，應該立即辭職

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普表示，如果如批評者所言，聯儲局主席鮑威爾在總部大樓裝修問題上的發言的確誤導國會，鮑威爾應該立即辭職。



特朗普在周二（8日）的內閣會議上重申對鮑威爾的批評，稱其行事差勁。他對記者表示，如果鮑威爾欺騙國會，應該立刻辭職。我們應該找一個會降息的人。



特朗普因聯儲局維持利率穩定的立場多次抨擊鮑威爾，上個月他公開表示會選擇願意降息的人接替鮑威爾。



美國聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)則於上周發文質疑鮑威爾，在聯儲局總部大樓翻修計劃開支問題上「欺詐國會」，要求國會調查鮑威爾的誠信。(rc)