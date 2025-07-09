09/07/2025 09:01

【特朗普新政】馬斯克：揭露愛潑斯坦文件是美國黨百分百優先事項

《經濟通通訊社9日專訊》馬斯克周二（8日）在X發文挑釁特朗普，表示：「如果特朗普不公布愛潑斯坦的文件，人們又怎麼會信任他呢？」



有網友問：「曝光愛潑斯坦檔案是美國黨的優先事項嗎？」馬斯克回覆了一個「一百分」的表情符號，表示同意。



美國政府周一（7日）晚間宣布，司法部和聯邦調查局的審查沒有發現任何證據表明，愛潑斯坦保存了所謂的「客戶名單」。



*特朗普：沒時間談論愛潑斯坦*



特朗普表示：「你們還在談論愛潑斯坦嗎？這傢伙已經被談論好幾年了。我們現在有德州（洪水災難），我們有這個，我們有所有的東西。大家還在談論這個變態嗎？這真令人難以置信。」(rc)