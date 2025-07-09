09/07/2025 13:34

【特朗普新政】聯儲局：移民限制將在今年重創美國經濟

《經濟通通訊社9日專訊》達拉斯聯邦儲備銀行的一項研究發現，美國政府對移民的限制及驅逐行動，將導致今年美國經濟增速下降近一整個百分點。



包括Pia Orrenius在內的經濟學家分析指，跨越南部邊境的移民急劇減少，加上當局加大力度驅逐外國出生的勞動力，美國2025年國內生產總值可能會因此收縮0.8個百分點左右。



研究人員承認，由於歷史數據有限，他們的研究結果極有不確定性。這些經濟學家研究了五種不同的移民減少情境會如何影響GDP及通脹。他們發現，受新政策衝擊最大的將是經濟增速，而今年的通脹也會略有上升。



經濟學家指出，在「大規模驅逐」情境下，即在2027年底前每年趕走100萬人，則在2025年年底前年度GDP增速會降低近0.9個百分點，2027年底前會下降1.5個百分點。(rc)