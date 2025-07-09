09/07/2025 14:37

【關稅戰】赴美談判舟車勞頓，亞洲代表合共飛行近800小時！

《經濟通通訊社9日專訊》來自世界各地的貿易談判代表不遠千里飛往美國華盛頓，希望與特朗普政府達成貿易協議，尤其是亞洲各國代表行程最遠，相當於繞地球14周，飛行總時間近800小時！



據彭博社報道，自特朗普4月2日公布「對等」關稅以來，包括日本、印度和印尼在內的亞洲國家代表，已至少訪問華盛頓20次。他們的總飛行時間超過770小時，相當於整整一個月都在空中，飛行里程超過56萬公里，相當於繞地球14圈。



該統計數據基於亞洲各國首都至華盛頓的直航商業航線，以及官方貿易會議的公開資訊。分析指，由於多數國家仍未達成最終協議，赴美的勢頭短期內不會放緩。



特朗普宣布更高關稅延至8月1日才實施，預計未來幾周，各國官員可能會有更多出行。印尼首席貿易談判代表已預定本周抵達華盛頓，討論高達32%的關稅。(rc)