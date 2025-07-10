10/07/2025 17:40

《外圍焦點》三藩市聯儲總裁發表講話，美國公布申請失業金人數

《經濟通通訊社10日專訊》正當白宮持續公布多國對等關稅稅率，未來或影響美國通脹水平，但最新公布的6月份聯儲局會議紀錄顯示，普遍官員都希望在今年內減息，抵銷關稅憂慮，美股三大指數昨日收市報升，道指升217.54點或0.49%，報44458.30點；標普500指數升37.74點或0.61%，報6263.26點；納指升192.87點或0.94%，報20611.34點。港股方面，恒生指數收市報24028，升136點或0.6%，成交2467億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加關於美國經濟和貨幣政策的爐邊談話。11:00pm，英倫銀行副總裁布里登發表演講。11日凌晨1:15am，美聯儲理事沃勒在達拉斯聯儲和達拉斯/沃斯堡世界事務委員會主辦的活動參加專題討論。2:30am，三藩市聯儲總裁戴利就「美國經濟前景和決策者面臨的挑戰」發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由196.4萬升至196.5萬；首次申請失業救濟金人數料由23.3萬升至23.5萬。(wa)