10/07/2025 07:51

【關稅戰】特朗普公布第二批關稅信函，巴西被徵報復性50%高額

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普周三（9日）公布第二批關稅函，其中對剛剛主持金磚峰會的巴西，施加50%報復性稅率。



特朗普還宣布，將對阿爾及利亞、利比亞、伊拉克和斯里蘭卡徵收30%的關稅，對文萊和摩爾多瓦的商品徵收25%關稅，對菲律賓商品徵收20%關稅。



這些稅率與特朗普最初在4月宣布的稅率基本一致，不過伊拉克的稅率較此前的39%有所下調，斯里蘭卡的稅率也較44%下降。



當被問及他使用什麼公式來確定貿易夥伴的適當稅率時，特朗普告訴記者稱，這是「基於常識、基於逆差、基於我們多年來的情況，以及基於原始數據」得出的。



特朗普在信函中還呼籲巴西現任總統盧拉，撤銷對前總統博爾索納羅的策劃政變指控。信中寫道：「這場審判不該發生，這是一場應立即終止的政治迫害！」



到目前為止，關稅信函對市場幾乎沒有什麼影響，交易員關注的焦點是特朗普將所謂對等關稅的最後期限整體延長到8月1日。這實際上為貿易夥伴延長了談判時間。(jf)