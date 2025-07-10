10/07/2025 09:41

【關稅戰】特朗普50%關稅打壓巴西匯率，總統盧拉聲言對等反擊

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普對巴西商品開出50%的關稅，導致巴西貨幣大跌，特朗普與巴西左翼領導人盧拉之間的爭端急劇升級。盧拉周三（9日）稱：「任何單方面提高關稅的措施，都將依法給予對等回應。」



他在社交媒體上強調：「巴西是一個擁有獨立制度的主權國家，不會接受任何人的指導。」並澄清，巴西與美國的貿易關係並不像特朗普所指的是逆差。美國政府自己的統計數據顯示，過去15年美國對巴西的商品和服務貿易順差，約為4100億美元。



在關稅相關消息宣布後，巴西雷亞爾兌美元匯率下跌近3%，iShares MSCI巴西ETF盤後交易中下跌近2%。根據特朗普最初於4月公布的對等關稅，巴西原本面臨最低的10%稅率。



＊菲律賓



另一方面，菲律賓駐美國大使Jose Manuel Romualdez表示，在華盛頓提高對菲律賓的計劃關稅稅率後，菲律賓將與美國舉行進一步談判，菲方官員的美國之行正在安排中。特朗普政府周三宣布將菲律賓商品關稅稅率由4月宣布的17%上調至20%。（jf）