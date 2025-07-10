10/07/2025 08:33

【開市Ｇｏ】美再揭曉多國關稅，比特幣破頂，港樓價格指標企穩

2025年7月10日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，標普500指數連跌兩日後反彈，納指一度升至20645.41點，創盤中新高。道指收市升217.54點，或0.49%，報44458.30點；標普500指數升37.74點，或0.61%，報6263.26點；納指升192.87點，或0.94%，報20611.34點。中國金龍指數下跌83點。日經期貨截至上午7時44分下跌45點。



2、美國總統特朗普再公布多國商品對等關稅稅率，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、文萊、摩爾多瓦及菲律賓等國被徵稅率介乎20%至30%，惟巴西要面對高達50%的關稅，特朗普特別警告，巴西政府應停止對前總統博爾索納羅的「獵巫」行動。新措施將於8月1日正式生效。



3、歐盟委員會發言人表示，期望在8月1日之前達成協議，不過主席馮德萊恩強調，與美國談判時會堅持歐盟自己的原則。



4、特朗普稱，中國在對美貿易協議中「非常公平」，並稱自己最近與中國保持良好關係。另外，美國商務部長盧特尼克亦表示，計劃於8月初與中方進行更大規模的貿易談判。



5、美國聯儲局上月議息紀錄顯示，大多數官員認為關稅政策可能持續推高通脹，未來經濟增長將會放緩，官員預計今年在適當情況下應該減息，但對減息步伐看法分歧擴大。另外，特朗普表示，聯儲局的利率現時至少偏高了3個百分點，再次呼籲聯儲局主席鮑威爾減息。



6、加密貨幣市場再現強勁升勢，比特幣周三(9日)首度突破11.2萬美元大關，創下歷史新高。據交易平台數據，比特幣盤中一度高見112009美元，日內升幅達3.1%，年初至今累計升幅約19%。



7、中國國務院周三發布通知，要求進一步加大穩就業政策支持力度，擴大穩崗擴崗貸款支持範圍，加力落實一次性擴崗補助。



8、本港十大屋苑估價終於出現「升多過跌」局面，當中六個屋苑估價企穩或有所回升。業界人士預料，美聯儲最快今年9月進行減息，屆時將有助本港樓市於下半年觸底回穩。另外，仲量聯行預料下半年本港發展商仍會以平價推盤，拖累本港樓價全年下跌5%。



【焦點股】



比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、FA南方比特幣(03066)、嘉實比特幣(03439)

- 比特幣周三首度突破11.2萬美元大關，創下歷史新高

- 特朗普次子下月來港出席比特幣國際會議



阿里巴巴(09988)、阿里健康(00241)

- 阿里完成私募發行本金120億元可交換阿里健康之零息債券

- 淘寶閃購500億補貼首周，4124個餐飲品牌生意破峰值



百度(09888)

- Apollo夥神州租車推自動駕駛租車產品，即日起開放預約



金融壹賬通(06638)

- 被平保私有化建議獲內地市監總局批准



龍光集團(03380)

- 附屬龍光控股境內債務重組獲債權人批准



德林控股(01709)

- 擬將最多5億元資產代幣化，部分分派予股東等人



上海醫藥(02607)

- 料中期純利逾44億人幣升52%



聲通科技(02495)

- 料中期轉賺不少於5000萬元人幣



遠洋集團(03377)

- 6月協議銷售額按年下跌66.4%



新城發展(01030)

- 6月合約銷售金額跌61%，上半年跌56%



中國金茂(00817)

- 6月銷售按年升17%，按月增25%



友邦(01299)

- 今年共有19358名合資格百萬圓桌會會員，數字再創新高





【油金報價】



紐約期油下跌0.45%，報68.07美元/桶



布倫特期油下跌0.30%，報69.92美元/桶



黃金現貨上升0.14%，報3318.13美元/盎司



黃金期貨上升0.15%，報3325.87美元/盎司