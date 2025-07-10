10/07/2025 12:12

【聚焦數據】北京6月PPI同比降1.7%，降幅小於全國水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》北京市統計局發布，6月份，北京工業生產者出廠價格(PPI)同比和環比分別下降1.7%和0.3%； 與全國PPI同比下降3.6%、環比下降0.4%的趨勢相比，北京的降幅略小；6月北京工業生產者購進價格同比和環比分別下降2.3%和0.3%。



6月份，北京市調查的34個工業行業大類中，11個行業出廠價格同比上漲，21個行業下降，2個行業持平。生產資料出廠價格同比下降1.3%。其中，採掘類下降4.9%，原材料類下降1.3%，加工類下降1.1%。生活資料出廠價格同比下降2.8%。其中，耐用消費品類下降5.8%，衣著類下降4.1%，食品類下降0.1%；一般日用品類上漲4.3%。



工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格同比下降8.9%，農副產品類下降6.0%，建築材料及非金屬類下降3.4%，燃料、動力類下降3.1%，木材及紙漿類下降2.4%，化工原料類下降1.9%，其它工業原材料及半成品類下降0.9%；有色金屬材料及電線類上漲4.1%；紡織原料類持平。