10/07/2025 12:12

【聚焦數據】北京6月CPI同比降0.4%，持平上月

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》北京市統計局公布，2025年6月份北京CPI同比下降0.1%，降幅與上月持平；CPI環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點。



*鮮果價格同比漲11.5%，豬肉和雞蛋價格下降9%和7.8%*



從同比看，CPI同比下降0.1%，降幅與上月持平。其中，食品價格由上月下降1.1%轉為上漲0.7%。食品中，鮮果、鮮菜和水產品價格分別上漲11.5%、4.0%和3.7%，豬肉和雞蛋價格分別下降9.0%和7.8%。非食品價格下降0.2%。非食品中，服務價格由上月上漲0.4%轉為下降0.1%，其中，在外住宿、旅行社收費和飛機票價格分別下降8.9%、7.1%和6.9%；工業消費品價格下降0.4%，其中，汽、柴油價格分別下降11.1%和12.0%，新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降5.8%和3.5%，金飾品價格上漲40.6%。



*6月居民旅遊出行熱度較5月下降*



從環比看，CPI環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格下降1.4%，降幅比上月擴大1.1個百分點。食品中，荔枝、桃、西瓜等應季水果大量上市，鮮果價格由上月上漲5.9%轉為下降6.6%；肉蛋市場供應充足，且逐步進入消費淡季，豬肉和雞蛋價格分別下降1.1%和3.1%；鮮菜和水產品價格均上漲0.1%。非食品價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。非食品中，服務價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點，其中，6月份居民旅遊出行熱度較5月份有所下降，飛機票、在外住宿和旅行社收費價格分別下降8.9%、4.3%和3.3%；工業消費品價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.3個百分點，其中，受國際原油市場價格波動影響，汽、柴油價格由降轉升，分別上漲0.3%和0.4%；大型家用器具價格下降0.1%，降幅比上月收窄1.9個百分點；金飾品價格下降1.2%。