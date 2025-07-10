10/07/2025 13:46

【穩定幣】IDA愛達夥八達通及Brinc推穩定幣加速器計劃

《經濟通通訊社10日專訊》香港金融科技公司IDA愛達宣布，將與加速器計劃機構Brinc、八達通和區塊鏈平台XDC聯手推出穩定幣加速器計劃。



是次加速器計劃的目標是鼓勵初創針對中小企的營運痛點，透過穩定幣建立新一代的顧客獎勵計劃，把傳統的獎勵系統轉變為靈活、互動且透明的平台，同時為中小企拓展超越傳統支付的多元化收入來源。



每家成功通過申請的初創企業將得到由IDA愛達提供的合規性、擴展性及生態系統整合方面的策略指導，以確保方案暢順運作。與此同時，參加企業不但可透過區塊鏈平台XDC的混合區塊鏈架構，試驗合規的企業級標記化和跨境互通性，更有機會獲得區塊鏈平台XDC的資金支援。



穩定幣加速器計劃已於2025年7月8日開放申請。(bi)