10/07/2025 11:20
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息終止四連升
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報1.03304厘，跌6.839基點，終止四連升，是7月4日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報1.8厘，跌0.393基點。
隔夜息報0.07113厘，升0.143基點，是7月7日後最高，一周及兩周拆息分別跌5.41基點及7.488基點，至0.32929厘及0.52036厘。
長息方面，六個月拆息升0.649基點，報2.40435厘，是7月7日後最高；一年期則跌2.815基點，報2.89685厘。是2022年6月15日後最低。
港匯再觸7.85，港元匯價今日在7.8488-7.85之間上落，最新報7.8499。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.07113厘，升0.143基點，是7月7日後最高，一周及兩周拆息分別跌5.41基點及7.488基點，至0.32929厘及0.52036厘。
長息方面，六個月拆息升0.649基點，報2.40435厘，是7月7日後最高；一年期則跌2.815基點，報2.89685厘。是2022年6月15日後最低。
港匯再觸7.85，港元匯價今日在7.8488-7.85之間上落，最新報7.8499。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.07113
|+0.143
|一周
|0.32929
|-5.41
|兩周
|0.52036
|-7.488
|一個月
|1.03304
|-6.839
|兩個月
|1.50518
|-3.47
|三個月
|1.8
|-0.393
|六個月
|2.40435
|+0.649
|一年
|2.89685
|-2.815
資料來源：香港銀行公會