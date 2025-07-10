10/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.07113 +0.143 一周 0.32929 -5.41 兩周 0.52036 -7.488 一個月 1.03304 -6.839 兩個月 1.50518 -3.47 三個月 1.8 -0.393 六個月 2.40435 +0.649 一年 2.89685 -2.815

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報1.03304厘，跌6.839基點，終止四連升，是7月4日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報1.8厘，跌0.393基點。隔夜息報0.07113厘，升0.143基點，是7月7日後最高，一周及兩周拆息分別跌5.41基點及7.488基點，至0.32929厘及0.52036厘。長息方面，六個月拆息升0.649基點，報2.40435厘，是7月7日後最高；一年期則跌2.815基點，報2.89685厘。是2022年6月15日後最低。港匯再觸7.85，港元匯價今日在7.8488-7.85之間上落，最新報7.8499。資料來源：香港銀行公會