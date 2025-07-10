10/07/2025 17:29

《投資展望》諾偉：多元配置，迎戰全球經濟放緩

《環富通基金頻道10日專訊》諾偉(Nuveen)近日發布2025年中期展望，其全球投資委員會就下半年全球經濟、主要資產類別及投資策略發表看法。



*全球經濟漸現疲態，利率政策分歧收窄*



Nuveen預計全球經濟增長將放緩，主要經濟體的增速逐步趨同，主權債券利差收窄。其中，美國及英國10年期國債收益率料將溫和上升，而德國與日本亦可能錄得輕微升幅。地緣政治不確定性上升，加上美國關稅有效稅率維持高企，進一步加劇市場波動。



在央行政策方面，聯儲局可能於9月及12月各減息一次，但若通脹因關稅推動而上升，則可能暫停寬鬆步伐。歐洲央行在早前減息後將暫停行動，而日本央行則有望加息一次。



*多元資產配置策略聚焦防守與利差*



Nuveen在投資組合配置方面建議關注利差主導回報的資產，降低對無風險利率的依賴。市政債券憑藉陡峭的收益率曲線繼續吸引長線投資者；房地產市場則在經歷兩年低迷後逐步回暖，醫療辦公空間、雜貨零售物業及廉價房屋的需求顯現穩健。



股票方面，美國大型科技企業受益於AI擴展、數據中心及發電需求激增，市場基本面良好，獲上調配置。此外，金融及基建等具防守性行業成為焦點；歐洲股市具備長線價值，而新興市場則受貿易政策影響而吸引力減弱。



*固定收益與房地產展望分化*



Nuveen建議投資者採取廣泛分散及主動管理策略，以應對政策變化及經濟放緩。優先貸款及優先證券因估值吸引及信貸質素穩健獲青睞，而投資級企業債則因利差收窄而稍被看淡。



房地產方面，Nuveen持續關注人口及教育結構多元化帶來的機遇，並看好醫療、工業及住宅領域。然而，寫字樓市場仍面臨挑戰，儘管空置率有望改善，復甦尚需時間。房地產債券目前具估值優勢，相對房地產股票更具吸引力。



*實物資產與農業配置策略*



基建方面，Nuveen偏好公私營項目，尤其電力、公用事業及儲能相關投資。農地資產則被視為抗通脹工具，惟預期2025年回報將放緩，特別是穀物類作物受關稅壓力影響。



Nuveen的中期展望顯示，2025年下半年市場將面臨經濟放緩與政策不確定性雙重壓力。投資者需重新審視資產配置策略，聚焦於基本面穩健、具防守力及利差優勢的領域，以提升回報潛力及抵禦風險。(hl)



