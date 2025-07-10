10/07/2025 14:02

【關稅戰】美國5月自中國進口服裝5.6億美元，二十二年來最低

《經濟通通訊社10日專訊》美國國際貿易委員會（USITC）的數據顯示，今年5月，美國自中國進口服裝總值為5.56億美元，較4月的7.96億美元大幅下滑，已連續四個月下降，創下自2003年5月以來的二十二年單月最低紀錄。



據《路透》報道，中國多年來一直是美國最大的服裝供應國，但隨著中美貿易關係持續緊張，中國在美國服裝市場的份額不斷萎縮。



今年4月，美國總統特朗普將對中國服裝產品的關稅大幅提升至最高145%，促使越來越多美國零售商減少從中國採購，轉向越南、孟加拉、印度等地尋求替代供應鏈。



特拉華大學時尚與服裝研究教授Sheng Lu認為，此次美國自中國進口服裝總值的急劇下滑，絕非市場自然波動。儘管中美此前在倫敦達成貿易協議，但多數美國主流服裝品牌仍計劃進一步降低對中國市場的依賴，甚至考慮全面撤出中國。



此外，第三方審核機構QIMA指出，根據其全球範圍內數千次檢驗與審計結果，2025年第二季度美國自中國的採購量同比減少近四分之一，來自東南亞地區採購需求則同比增29%。

(ct)