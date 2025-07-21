10/07/2025 17:39

【ＡＩ】智元機器人回應擬港股IPO：不屬實

《經濟通通訊社10日專訊》今日有消息稱，智元機器人上市目的地為港股，並在推進港股IPO事宜。對此，《科創板日報》引述智元機器人回應稱，不屬實，智元機器人暫無赴港上市明確計劃。



7月8日晚間，智元機器人宣布收購科創板上市公司上緯新材(滬:688585)控股權，至少收購63.62%股份。待本次股權交易完成後，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體。



當時有輿論猜測此次收購或為借殼上市做準備，不過《新浪科技》引述智元相關人士稱，「非借殼上市，只是收購了一家上市公司」。《華爾街見聞》則引述智元機器人稱，本次收購為通過「協議轉讓+主動邀約」方式收購上市公司的控股權，不構成《重大資產重組辦法》中的重組上市。本次收購完成後，智元機器人仍將按照原有戰略規劃穩步推進。(jq)