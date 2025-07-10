10/07/2025 09:47

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升69點子，報7.1755

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1510，較上個交易日升31點子，止兩連跌，較市場預測仍偏強近250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開69點子，報7.1755，上個交易日即期匯率收盤報7.1824。



隨著全球貿易戰再度升溫，美元指數保持在97.50附近交投，不過美債收益率略有回落，人民幣面臨的外部環境仍不佳，但中間價延續整體平穩，變化幅度較為有限。



隔夜特朗普向阿爾及利亞、伊拉克、利比亞、斯里蘭卡和菲律賓等國發出新一輪關稅信函，最高可達30%的關稅將於8月1日生效，但他表示，如果各國提出方案，他願意推後生效期。另外他還表示，美國從8月1日起，將對從巴西進口的所有商品徵收50%的關稅；從8月1日起對進口銅加徵50%的關稅。



申萬宏源證券宏觀團隊最新觀點指出，若8月1日所有關稅均生效，美國對14個國家的簡單平均稅率將回升至29%，仍不宜低估關稅對美國經濟的影響。6月非農數據暫時消除了市場對於美國經濟超預期轉弱的擔憂，但結構上看，並未證偽美國經濟周期正在放緩。(jq)