10/07/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升48點子，報7.1776

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1776，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，全日在7.1755至7.1785之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升45點子，報7.1798。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1510，較上個交易日升31點子，止兩連跌，較市場預測仍偏強近250點。



市場人士表示，美國總統特朗普本周宣布的關稅政策，可能會間接影響中國的轉口貿易，另外美元近期有所企穩，人民幣些許回吐上月漲幅，不過受關稅影響美元也難以大幅回升，人民幣續跌空間料有限。



加拿大皇家銀行(RBC)最新觀點認為，受特朗普的關稅威脅和亞洲經濟前景的負面因素影響，人民幣短期可能保持盤整，但只要中美貿易緊張局勢不升級，人民幣仍將穩步升值。



馬來亞銀行亦表示，市場可能認為特朗普的關稅威脅難以完全兌現；當前各種因素交織，預計美元指數將在96-98區間震盪。(jq)