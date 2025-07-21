10/07/2025 09:49

【ＡＩ】機構指DS使用率大跌，內媒揭未計第三方接入渠道

《經濟通通訊社10日專訊》DeepSeek(簡稱「DS」)新一代模型R2遲遲未發布，有輿論質疑DeepSeek後勁不繼。據內媒報道，國際知名半導體研究機構Semianalysis近日發布數據顯示，DeepSeek的用戶使用率已從年初7.5%的峰值明顯回落，官網流量同期下滑近三成。其中，2月25日-5月25日，DeepSeek官網訪問量下降29%，而同期兩大海外競爭對手ChatGPT和谷歌Gemini分別增長40.6%和85.8%。



另外，全球知名AI模型集成平台Poe的數據顯示，DeepSeek-R1的使用率從2月的7%高位腰斬至4月底的3%，而第三方平台託管的Token流量佔比從3月的42%驟降至5月的16%。



不過，內媒指出，相關數據有註明，因中國市場數據監測存在局限性，當前統計未能完全體現其實際覆蓋規模，其中Poe提醒，所示的所有使用數據均基於Poe的訂閱者。內媒認為，這意味它們的核心統計對象是DeepSeek官網，不包括騰訊元寶、百度、夸克等深度接入DeepSeek的第三方渠道。(sl)