10/07/2025 10:05

【ＡＩ】國資委主任張玉卓調研宇樹科技、深度求索等公司

《經濟通通訊社10日專訊》國務院國資委黨委書記、主任張玉卓7月8日至9日深入在浙中央企業、當地高科技企業，調研國資國企深化改革、協同創新情況，期間深入中國電科、中國電子所屬科技創新企業研發中心、生產車間，與科研人員深入交流，並到地方國企領投的熾橙科技公司調研新型工業底座與智能體平台研發應用情況，以及到宇樹科技公司、深度求索公司調研企業在人工智能領域高效集聚創新資源激發創新活力經驗。



張玉卓強調，要大力發展戰略性新興產業，加快搶佔未來發展制高點，為實現高水平科技自立自強、建設科技強國貢獻更大力量。國務院國資委將進一步支持企業集聚力量進行原創性引領性科技攻關，構建自主可控技術體系，推動科技創新和產業創新深度融合，做成更多更強的標桿性企業和現象級產品，積極當好長期資本、耐心資本、戰略資本。



*力爭在集成電路、AI等方面有更多原創性成果*



他並強調，國資國企要著力打造國家戰略科技力量，強化企業科技創新主體地位，力爭在集成電路、人工智能等領域取得更多原創性、顛覆性成果，打造更多科技先導型企業。要著力深化市場化經營機制改革，以更開放的姿態加強與各類所有制企業、研發機構合作，促進創新鏈、產業鏈與市場需求有機銜接，打造創新引領的現代產業集群。(sl)