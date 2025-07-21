10/07/2025 11:49

【ＡＩ】世界人工智能大會7月底上海舉行，逾百款新品首發

《經濟通通訊社10日專訊》2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月26-28日在上海舉行，上海今日舉行新聞發布會介紹有關情況。上海市經濟信息化委主任張英表示，今年大會主題為「智能時代 同球共濟」，展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800多家企業參展，其中市外及國際企業佔比超50%。國內數十家AI龍頭鏈主企業，西門子、施耐德等60多家頭部外企，30多家央國企等將攜生態合作夥伴共同展示；3000多項前沿展品集中亮相，涵蓋40多款大模型、50多款AI終端產品、60多款智能機器人以及100多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模創歷屆之最。



張英又指，目前已有30多個國家和地區1200多位嘉賓確認參會，包括12位圖靈獎、諾貝爾獎等獎項得主，80多位中外院士和多個國際頂尖實驗室代表等。大會將以「1+1+2+10+N」架構呈現，即1場開幕式及主論壇，1場人工智能全球治理高級別會議，科學前沿、發展安全2場全體會議，10多場部委論壇及N場生態論壇。此外，大會全新設置「創投孵化」板塊，組織海內外200多個初創項目開展路演，百多家投資機構現場對接，提供需求發布、方案撮合、投資匹配為一體的投融資服務。



*會上將發布《國際人工智能開源合作倡議》*



另外，工業和信息化部科技司副司長杜廣達表示，為進一步推動全球共建開源生態，中方將推動中國-金磚國家人工智能發展與合作中心，聯合開放原子開源基金會、中國開發者網絡、開源中國等機構，在大會上發布《國際人工智能開源合作倡議》，號召全球以開源為紐帶，共商技術創新路線，共促技術成果賦能，共建開放包容社區，共享時代發展紅利。(sl)