10/07/2025 09:22

【特朗普新政】特朗普遇刺事件玩忽職守，美國特勤局6名特工受罰

《經濟通通訊社10日專訊》華府官員周三（９日）確認，美國特勤局的6名特工受到臨時停職處罰，原因是他們在去年特朗普總統競選期間險遭暗殺事件中玩忽職守。



這批特工的處罰是在最近幾個月下達，停職時間從10天到42天不等，他們有權上訴。消息傳出之際，距離2024年7月13日槍擊事件周年紀念日還有4天時間。



在事件中，當天參加特朗普競選集會的一名消防員在襲擊中喪生，槍手在現場被狙擊手擊斃。槍擊事件發生後，有通報顯示，一系列執法失誤，導致特朗普容易受到潛在刺客的攻擊。當時的美國特勤局局長切特爾(Kimberly Cheatle)在槍擊案發生10天後辭職。(rc)