10/07/2025 13:51

【特朗普新政】美國太空總署2000多名高階員工將離職

《經濟通通訊社10日專訊》根據媒體取得的內部文件，美國太空總署（NASA）2145名高階員工將在裁員壓力下離職。



報道稱，大多數離職的員工都是GS-13到GS-15級別的高級政府僱員，NASA為員工提供提前退休、買斷和延遲辭職。



*特朗普任命運輸部長Sean Duffy為NASA臨時署長*



與此同時，特朗普周三（9日）宣布任命運輸部長Sean Duffy為NASA的臨時署長，接替現任代理署長Janet Petro。



特朗普在Truth Social上表示，Duffy將成為NASA的出色領導者，即使任期短暫。(rc)