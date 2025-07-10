10/07/2025 14:55

【關稅戰】特朗普威脅對印度徵收新關稅，因印度參加金磚國家論壇

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普尚未公布對印度的關稅稅率，但他威脅，因印度總理莫迪參加金磚國家論壇，使新德里在爭取與美國達成貿易協議的問題上出現困難。



特朗普的最新威脅是在為期兩天的金磚國家巴西峰會之後發出。在這次峰會上，領導人就一份批評扭曲貿易的關稅的聯合聲明達成了一致。不過，在巴西和南非分別抨擊特朗普言論的同時，印度卻沒有作出公開回應，這表明印度試圖維護與華盛頓的關係。



新德里官員表示，他們暫時沒有對特朗普的最新威脅過於恐慌。這些官員稱，美國領導人的觀點是金磚國家正在尋求削弱美元的主導地位，而這並不是印度的目標。印度不支持金磚國家採用單一貨幣，參與本幣貿易安排只是為了降低風險。(rc)