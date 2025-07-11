11/07/2025 09:03

【外圍經濟】戴蒙：歐洲正失去競爭優勢，美國低估通脹風險

《經濟通通訊社11日專訊》摩根大通CEO戴蒙周四（10日）在都柏林發表講話時，對歐洲經濟前景做出了嚴峻的評估，警告歐洲大陸正在失去競爭優勢。他同時針對聯儲局政策走向稱，美國加息概率高於市場預期。



戴蒙在愛爾蘭外交部舉辦的活動上稱：「在10到15年的時間里，歐洲從美國GDP的90%降至了65%。這可不太好。」他將歐洲的衰落歸因於結構性問題，並敦促歐洲政策制定者采取大膽行動，扭轉這一趨勢。他補充說，歐洲正在失去競爭優勢。



戴蒙表示，歐洲提高競爭力的最佳機會是完成建立一個真正統一的內部市場，在所有行業之間無縫運作。他引用了歐洲央行前行長德拉吉(Mario Draghi)於2024年撰寫的歐盟競爭力報告，強調如果歐洲想要重建其全球經濟地位，就必須深化一體化。



*關稅戰或產生重大負面影響*



戴蒙還談到了跨大西洋合作的重要性，他說：「只要不是美國唯一，美國優先是可以的。」他呼籲建立新的歐盟-美國關系。並警告說，不斷升級的貿易壁壘，比如最近美國對銅、藥品和巴西進口商品征收的關稅，可能會產生重大的負面影響，尤其是對愛爾蘭這樣的出口導向型經濟體。



戴蒙警告說，金融市場低估了美國利率上升和新關稅帶來的風險。他說，市場預計美國進一步加息的可能性只有20%，但他認為這一可能性為40%-50%，理由是關稅、移民政策和持續預算赤字帶來的通脹壓力。他說，他認為市場存在「自滿情緒」。(jf)