11/07/2025 11:10

【關稅戰】特朗普臨門「信口開河」，越南關稅由11%跳至20%

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普單方面宣布與越南達成關稅協議，但越南政府遲遲未表態。據報道，特朗普提出的20%稅率是臨時「信口開河」，幾乎是兩國初步議定稅率的兩倍，令越南措手不及。



報道稱，特朗普在社交媒體上稱美越達成貿易協議，越南所有對美出口商品將面臨至少20%關稅，並對美國「完全開放市場」，其言論引發越南政府的「驚訝、失望和憤怒」。



越南以為已經與美國達成初步協議，大幅降低其關稅水平至11%。然而，特朗普在7月2日與越南總書記蘇林的通話中，卻表示美國將對越南商品征收20%的關稅，並單方面做出了宣布。



美越雙方均未公布任何正式的協議文件，令外界對協議是否真的存在，產生了嚴重懷疑，也為白宮貿易談判進展增添了變數。(jf)









