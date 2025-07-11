11/07/2025 08:30

【開市Ｇｏ】蔚來出新車，藥明康德半年盈利倍增，快手AI更新

2025年7月11日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，納指與標普500指數再創新高。道指收市升192.34點，或0.43%，報44650.64點；標普500指數升17.20點，或0.27%，報6280.46點；納指升19.33點，或0.09%，報20630.66點。中國金龍指數上升66點。日經期貨截至上午7時42分上升5點。



2、美國勞工部最新數據顯示，截至7月5日當周，新領失業救濟人數降至22.7萬人，較前一周減少5000人，低於市場預期的23.5萬人。前值亦由23.3萬人下修至23.2萬人，反映美國就業市場依然保持韌性。



3、《金融時報》報道，英偉達行政總裁黃仁勳計劃於下周訪問中國，進一步重申公司對中國市場的重視及承諾。黃仁勳將出席北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會，並預計會與中國高層官員會面，延續其今年4月訪華期間與國務院副總理何立峰的交流。另外，英偉達據報正加快推出專為中國市場設計、符合美國出口管制規定的新型AI晶片，最快於今年9月正式發布。



4、美國財政部標售390億美元10年期國債，中標利率4.362%，投標倍數達2.61倍，顯示市場對美債需求依然強勁。



5、中國外長王毅在馬來西亞出席「中國-東盟外長會議」時表示，中國東盟自貿區3.0版完成談判，期待年內簽署。另外，市場關注美國國務卿魯比奧與王毅，會否藉著今次出席外長會議，進行首次會晤。



6、上海將於今年7月底舉辦世界人工智能(AI)大會，將圍繞「智能時代 同球共濟」主題，設置會議論壇、展覽展示、創新孵化等板塊。目前已經有逾30個國家和地區，約1200位嘉賓確認參會。另外，捷克政府以數據安全為由，禁止公共行政機關使用中國人工智能平台DeepSeek提供的任何服務。



7、倫敦證券交易所集團交易情報團隊發布，今年上半年中國內地投行業務費用估計達到76億美元（折合約593億港元）按年上升35%。當中，中信証券以6.2億美元的相關費用收入及8.18%的市場份額，排名內地投行業務費用排行榜首位。



8、港匯弱勢未停，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。至下星期一，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。



9、AIoT智慧物聯解決方案提供商銳明技術公布，稱公司目前正在籌劃境外發行H股股份並在聯交所上市，相關細節尚未確定。該公司發業績預告，預計今年上半年純利1.9億至2.2億元人民幣，按年增53.64%至77.9%。



【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 螞蟻集團稱將Circle的穩定幣納入其區塊鏈平台之報道不準確



蔚來(09866)

- 樂道發布新車L90，起售價約28萬人幣，下月啟交付

- 隔晚美股急漲6.2%



藥明康德(02359)

- 料中期純利近86億人幣升1倍



舜宇光學(02382)

- 6月手機鏡頭出貨量按年下降12.7%



周大福創建(00659)

- 擬發8.5億元CB同步購回舊債，助恢復公眾持股要求



小米(01810)

- 小米汽車累計交付逾30萬台，總計接入140萬根公用充電樁



快手(01024)

- 可靈AI上線可圖2.1模型，會員免費使用7天



德林控股(01709)

- 料明年中完成現實世界資產代幣化



迅銷(06288)

- 首三季純利按年增長8.4%至3390億日圓，今日復牌



丘鈦科技(01478)

- 料中期綜合溢利升最多1.8倍



平安好醫生(01833)

- 吳軍提出辭任執行董事及公司總裁



【油金報價】



紐約期油上升0.44%，報66.87美元/桶



布倫特期油上升0.03%，報68.87美元/桶



黃金現貨上升0.07%，報3326.31美元/盎司



黃金期貨上升0.32%，報3336.40美元/盎司