11/07/2025 11:53

【ＡＩ】馬斯克預告Grok AI最快下周登陸特斯拉車輛

《經濟通通訊社11日專訊》特斯拉行政總裁馬斯克於社交媒體平台發文表示，旗下人工智能技術Grok預計將於最遲下周正式應用於特斯拉汽車，標誌著公司智能駕駛及車載AI系統發展邁出重要一步。



Grok為馬斯克創立的xAI公司研發的生成式人工智能，早前已整合至X平台，現將進一步擴展至特斯拉車載系統。市場預期，Grok的引入有望提升特斯拉車輛的智能互動體驗，並為自動駕駛及車主服務帶來創新突破。



此外，根據美國證券交易委員會最新披露文件，特斯拉將於2025年11月6日舉行年度股東大會。屆時，市場將關注公司未來發展策略、AI技術應用進展及管理層最新動向。(kk)