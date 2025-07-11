11/07/2025 09:24

【穩定幣】八達通澄清:以顧問身份參與穩定幣加速器計劃，非夥伴

《經濟通通訊社11日專訊》金融科技公司IDA愛達早前宣布，將與加速器計劃機構Brinc、八達通和區塊鏈平台XDC聯手推出穩定幣加速器計劃。



八達通公司回應指，公司僅以顧問身份支持一項由Brinc主導、旨在探索新一代Web3顧客忠誠度方案的概念構思加速器計劃，強調有關計劃純屬概念探索性質，並非穩定幣產品開發項目，亦不構成正式合作夥伴關係。公司對此計劃的支持，貫徹了公司致力令顧客生活更輕鬆，同時全面恪守所有監管規定的核心承諾。



IDA愛達6月底曾宣布，有意申請香港穩定幣牌照，該公司聯合創始人諸承譽同時為特區第三代互聯網發展專責小組成員。(bi)







