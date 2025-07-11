11/07/2025 19:18

《再戰明天》中國公布進出口數據，日本公布工業生產

《經濟通通訊社11日專訊》中國公布進出口數據，及日本公布工業生產，料為下周一（14日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布6月出口，年率升幅料由4.8%擴大至5.2%；6月進口年率料由下滑3.4%改善至升1.9%；6月貿易收支料由1032.2億美元升至1132億美元。12:30pm，日本公布5月產能利用率；5月工業生產。



在本港，下周四（17日）公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)、利華控股集團(01346)等。



下周五（18日）公布業績的公司有:帝王國際投資(00928)、鑄帝控股(01413)、恒達集團控股(03616)等。(wa)