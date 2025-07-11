11/07/2025 11:33
《港元利率》金管局入市後拆息普遍向上，一個月轉升報1.08厘
《經濟通通訊社11日專訊》金管局紐約時段入市沽美元後，今早港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報1.08191厘，升4.887基點，是7月9日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.84857厘，升4.857基點。
隔夜息報0.07113厘，升1.822基點；一周拆息跌0.072基點，報0.32857厘，兩周期則升1.678基點，報0.53714厘。長息方面，六個月及一年期分別升3.023基點及3.101基點，報2.43458厘及2.92786厘。
港匯續弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。至下周一(14日)，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.07113厘，升1.822基點；一周拆息跌0.072基點，報0.32857厘，兩周期則升1.678基點，報0.53714厘。長息方面，六個月及一年期分別升3.023基點及3.101基點，報2.43458厘及2.92786厘。
港匯續弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。至下周一(14日)，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.08935
|+1.822
|一周
|0.32857
|-0.072
|兩周
|0.53714
|+1.678
|一個月
|1.08191
|+4.887
|兩個月
|1.54149
|+3.631
|三個月
|1.84857
|+4.857
|六個月
|2.43458
|+3.023
|一年
|2.92786
|+3.101
資料來源：香港銀行公會