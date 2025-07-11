11/07/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.08935 +1.822 一周 0.32857 -0.072 兩周 0.53714 +1.678 一個月 1.08191 +4.887 兩個月 1.54149 +3.631 三個月 1.84857 +4.857 六個月 2.43458 +3.023 一年 2.92786 +3.101

《經濟通通訊社11日專訊》金管局紐約時段入市沽美元後，今早港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報1.08191厘，升4.887基點，是7月9日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.84857厘，升4.857基點。隔夜息報0.07113厘，升1.822基點；一周拆息跌0.072基點，報0.32857厘，兩周期則升1.678基點，報0.53714厘。長息方面，六個月及一年期分別升3.023基點及3.101基點，報2.43458厘及2.92786厘。港匯續弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入132.82億港元，沽出美元，是金管局時隔約一星期再次入市。至下周一(14日)，銀行體系總結餘將減少至1012.15億港元。(bi)資料來源：香港銀行公會