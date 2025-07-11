11/07/2025 11:22

【關稅戰】巴克萊：特朗普新關稅率或讓新興亞洲信心受挫

《環富通基金頻道11日專訊》美國特朗普政府關稅戰談判陷入僵局，除後單方面公布新稅率，其中首批14個國家的稅率，包括老撾、緬甸、泰國、柬埔寨等多個東盟國家將被抽取高達30%至40%的重稅，連美國在區內的傳統盟國日本和韓國，也被徵25%稅項。



美國總統特朗普還向舉行金磚組織巴西峰會的國家發出警告，如果推動「金磚反美政策」，就會被額外加徵10%關稅。話音未落，他再公布第二批關稅函，其中對剛剛主持金磚峰會的巴西，施加50%報復性稅率。特朗普還宣布，將對阿爾及利亞、利比亞、伊拉克和斯里蘭卡徵收30%的關稅，對文萊和摩爾多瓦的商品徵收25%關稅，對菲律賓商品徵收20%關稅。特朗普尚未公布對印度的關稅稅率，但他威脅，因印度總理莫迪參加金磚國家論壇，使新德里在爭取與美國達成貿易協議的問題上出現困難。



對於最新關稅信函如何影響新興市場，尤其是新興亞洲，巴克萊銀行發表報告詳述，重點如下：



*特朗普發出第二輪信函，公布自8月1日起各經濟體的廣泛進口關稅率。其中，菲律賓關稅率從4月2日的17%上調至20%，巴西則面臨50%關稅。新興亞洲政策制定者或受此影響而謹慎行事。



*菲律賓關稅率從17%升至20%，雖不利，但經濟影響料有限。



*菲律賓作為內向型經濟，對美國關稅脆弱性低。我們估計其增加值（VA，GDP標準）暴露於特朗普政府關稅的僅3.1%。



*該行參考OECD貿易增加值(TiVA)數據，務求精確評估出口中捕捉的經濟活動及全球價值鏈貢獻。因菲律賓對美國需求依賴低，關稅微升影響或微乎其微。



*該行引入VA加權美國關稅估計，測算有效關稅率，而非GDP或出口影響。菲律賓3.1%VA中，約1.3%受廣泛10%關稅影響，8月將升至20%，現VA加權關稅為0.13%(1.3%x10%)。加上鋼鋁50%(0.05%)、汽車25%(0.02%)、貿易夥伴10%(0.04%)及中國30%(0.02%)關稅，總VA加權關稅約0.3%。



*8月廣泛關稅升至20%，VA加權關稅將增至0.26%（從0.13%翻倍），影響僅0.13%，高於4月17%時的0.09%，差異不大。



*特朗普對巴西50%關稅或讓新興亞洲信心受挫。



*該關稅與巴西國內政治相關，巴西原享10%基線關稅（因美國貿易順差）。



*巴西經濟內向，VA暴露僅1.6%（菲律賓一半），廣泛關稅升至50%僅增0.4%VA加權關稅。 此舉可能削弱政策制定者對貿易政策穩定的信心，即使8月達協議，關稅仍可能因貿易或政治因素調整。



*不確定性將壓抑區域投資，政策或偏寬鬆以應對增長下行風險。



(hl)



*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。