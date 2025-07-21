11/07/2025 11:05

【ＡＩ】駿利亨德森：AI正顛覆體育產業，率先整合技術可增市佔

《環富通基金頻道11日專訊》駿利亨德森投資全球科技領袖團隊探討人工智能(AI)及科技應用如何重塑體育產業。運動領域中的AI市場（結合生成式AI與預測分析）預計將從2024年的10億美元大幅成長至2030年的26億美元。



*利物浦用AI分析作決策，球星靠數據分析談合約*



利物浦足球俱樂部運用AI分析做出關鍵決策，包括聘任Jurgen Klopp及簽下重要球員如Mo Salah與Philippe Coutinho。由數據所驅動的招募策略讓利物浦即使在教練更替後仍能保持競爭力，對比之下曼聯在轉型過程中面臨不少挑戰。



曼城球星Kevin De Bruyne據稱運用AI數據分析來重新談判合約，證明球員透過數據洞察可跳過傳統經紀人環節。



*運動平台藉AI技術分析球迷偏好，提供客製化體驗*



運動平台藉由AI技術分析球迷行為與偏好，提供更精準的內容推薦與客製化體驗。年輕觀眾如Z世代更偏好精華片段與互動遊戲，而非觀看整場比賽，促使廣播商導入AI生成的比賽亮點、即時數據與沉浸式觀看。5G與虛擬實境(VR)技術則實現多角度重播、虛擬球場體驗與無縫串流播放。



科技在體育中的影響力正持續增強，受摩爾定律與雲端轉型等長期技術驅動因素支持。AI由資料分析、雲端基礎建設與機器學習推動，應用範疇廣泛，包括協助比賽決策、提升團隊表現，以及改變人們觀看與參與體育的方式。從體育領域可見科技顛覆力量與持續創新，並促進率先整合AI與創新技術企業的市場份額成長。(wa)