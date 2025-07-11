11/07/2025 15:25

《匯思－余偉文》金管局：弱方兌換保證或再觸發，港息有機會上調

《匯思》5月中，我在這個欄目跟大家談及港元走強，觸發聯匯制度的「強方兌換保證」。隨著市場資金供求關係的轉變和港美息差持續，港匯近日數度觸發「弱方兌換保證」，在兩個月內展示了聯匯制度下強弱兩端兌換保證的有序運作。有見市場和公眾近期對港元匯率和息率有較多關注，我希望再講講我們對近期市場動態的一些觀察和看法。



*港美息差在實施聯匯制度以來屬較高水平*



此前港元觸發「強方兌換保證」的各種市場因素在前文已細述，在此不贅。連番「觸強」後，流入港元的資金令銀行體系港元總結餘從約450億元急升至超過1700億元，港元流動性變得非常充裕，令銀行間短期拆息顯著拉低，與美元息差明顯擴闊。以隔夜拆息為例，在5月初「強方兌換保證」觸發前，隔夜美元息率和港元拆息分別為4.36%和4.30%，息差僅為0.06個百分點；在5月底，隔夜美元息率大致維持在4.35%，但港元拆息因流動性充裕而降至0.03%，息差擴闊至4.32個百分點。一個月息率方面，息差從5月初的0.37個百分點擴闊至5月底的3.72個百分點。這個幅度的港美息差在實施聯匯制度以來屬於較高水平。



根據聯匯制度的自動利率調節機制，當港元資金供過於求，港息顯著低於美息，市場沽港元、買美元的套息活動會將匯率推向「弱方兌換保證」水平。回顧過去兩個月，港元供應在5月初強勁資金流入後保持充裕，但其需求有所變化。5至6月市場對港元資金保持較大的需求，而進入6月底、7月初，多項需求因素有所消減--上市公司派息高峰期接近尾聲，非本地公司將新股集資或發債所得的港元資金回籠或投資，兩者均會涉及將部分或全部港元兌換成其他貨幣；此外，半年結造成的短期港元資金需求亦告一段落。



*港元流動性逐漸縮減，港元拆息開始溫和上升*



基於以上多重因素，市場對港元需求減少，令港匯走弱。與此同時，上文提到的港美息差擴闊刺激市場套息交易，當個別日子套息交易規模較大，港元匯率進一步走弱至1美元兌7.85港元並觸發「弱方兌換保證」時，金管局應銀行要求沽出美元、買入港元。6月底以來，港匯數度觸發「弱方兌換保證」，最新一次發生於香港時間7月11日清晨，總結餘將會下降至約1012億元。由於港元流動性逐漸縮減，港元拆息開始有所反應而溫和上升，例如一個月拆息逐漸升至今天(7月11日)的1.08%，隔夜拆息由接近零水平稍為往上調整至0.09%。



*「弱方兌換保證」或再度被觸發，港息有機會上調*



然而，目前港美息差仍然甚闊，套息交易仍有利可圖，也令港匯繼續貼近7.85水平。視乎港元資金供求變化，以及其他不確定因素包括美聯儲局貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等，「弱方兌換保證」可能會再度被觸發，其幅度、時間亦難免受市場環境特別是資金供求影響。當總結餘下降至港元供求大致平衡的水平，港元拆息向上、趨近美息或會更加明顯，而港元拆息對市場流動性的變化會更加敏感。大家對於港息有機會上調應有所準備。



*市民置業或借貸時，需審慎評估財務狀況及風險*



花了不少篇幅分析，是希望幫助大家了解，這些港元流動性及拆息的互動，符合聯匯制度的設計。最近因為港美息差明顯，有個別聲音對聯匯的運作產生了一些疑問。我們要強調的是，聯匯制度的主要政策目標是維持港元匯率穩定，並非針對利率，畢竟後者除了美息外還受港元資金供求的影響。近期的港元匯率和利率變化，正好反映了聯匯制度的正常運作。



在當前環球經濟及金融環境不明朗、資金流向頻繁變動的情況下，市民在考慮置業、投資或借貸決定時，需要審慎評估自身的財務狀況及風險承受能力，並留意港息未來可能會回升。金管局會一如既往，密切監察金融市場變化，並透過行之有效的聯繫匯率制度維持香港的貨幣和金融穩定。



香港金融管理局 總裁 余偉文



2025年7月11日



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