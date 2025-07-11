11/07/2025 08:44

【關稅戰】稀土龍頭包鋼、北方稀土官宣上調稀土精礦價，連漲四季

《經濟通通訊社11日專訊》包鋼股份(滬:600010)與北方稀土(滬:600111)昨日雙雙發布公告，宣布上調2025年第三季度稀土精礦關聯交易價格。



包鋼股份公告稱，公司擬將2025年第三季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅19109元(人民幣．下同)/噸（乾量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減382.18元/噸。



與此同時，北方稀土也發布公告稱，經測算並經公司2025年第11次總經理辦公會審議通過，2025年第三季度稀土精礦交易價格調整為不含稅19109元/噸（乾量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減382.18元/噸。



根據此前公告，上述兩家行業龍頭將2025年第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅18825元/噸。據此估算，此次價格環比上漲1.51%。內媒調查數據顯示，從2024年四季度起，稀土精礦日常關聯交易價格開始止跌企穩，已呈現了連續四個季度環比上漲，最新公布的價格相較於去年低點16741元/噸累計上漲了14.14%。(ry)