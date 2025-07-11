11/07/2025 10:06

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升37點子，報7.1739

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1475，較上個交易日升35點子，兩連升，創2024年11月8日以來逾八個月新高，較市場預測偏強近300點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開37點子，報7.1739，上個交易日即期匯率收盤報7.1776。



隔夜美國公布的上周初請失業金人數數據意外下降，美元和美債收益率均反彈，美元指數一度逼近98關口，人民幣面臨的外部壓力繼續回升。市場人士表示，人民幣近期缺乏彈性，市場交投興趣不高，考慮到當前全球貿易戰仍在蔓延，人民幣即期可能再度承壓，可以考慮逢低買入些看漲美元/人民幣的平價期權。



特朗普最新宣布，自8月1日起對從加拿大進口的商品徵收35%關稅，對大多數貿易夥伴徵收15%或20%的統一關稅。但面對特朗普不斷發出關稅威脅，市場似乎認為，最具破壞性的關稅方案看起來越來越不可能最終實施，這有利於美元資產表現。(jq)