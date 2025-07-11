11/07/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收升66點子報7.1710，創一周新高

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1710，較上個交易日4時30分收盤價升66點子，兩連升，創7月4日以來一周新高，全日在7.1674至7.1780之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升76點子，報7.1707。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1475，較上個交易日升35點子，兩連升，創2024年11月8日以來逾八個月新高，較市場預測偏強近300點。



交易員指出，監管釋放的人民幣保持偏強信號，是在美元偏強時人民幣即期仍上漲的主要因素。另一外資行交易員表示，美國總統特朗普將對加拿大加徵35%關稅，而中美外交高層即將見面，人民幣的外部不確定性下降，可能是今天人民幣小升的另一個原因，不過反彈幅度有限。(jq)