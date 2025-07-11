11/07/2025 10:20

【穩定幣】上海國資委學習加密貨幣與穩定幣，國泰海通作輔導報告

《經濟通通訊社11日專訊》上海市國資委黨委昨(10日)召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。市國資委黨委書記、主任賀青主持會議並講話。會議邀請國泰海通(02611)(滬:601211)政策和產業研究院政策組首席李明亮作專題輔導報告，講述了加密貨幣及穩定幣的發展歷史、類型特點，闡釋了全球各地區穩定幣的發展戰略與監管體系，分析了穩定幣發展面臨的機遇和挑戰，並就數字貨幣發展提出了建議。



賀青指出，要保持對新興技術的敏銳感知，加強對數字貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈技術在跨境貿易、供應鏈金融、資產數字化等領域的運用。堅持奮發有為，提高戰略敏捷、戰略主動的能力，進一步推動科技、金融、產業深度融合，更好發揮國資國企在科技創新、產業控制、安全支撐的重要作用，為上海「五個中心」建設作出新的更大貢獻。



市國資委、駐委紀檢監察組二級巡視員，市國資委機關、駐委紀檢監察組、直屬事業單位全體黨員，市委第四督導組相關成員均參加了這次學習會。(sl)