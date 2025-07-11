11/07/2025 08:48

【外圍經濟】歐洲股市創一個月來最長連漲，礦業股走高

《經濟通通訊社11日專訊》特朗普仍未公布對歐洲關稅稅率，歐洲股市連續第4天上漲，創下1個月來最長連漲勢頭，鐵礦石價格走高帶動礦業股上升。



斯托克歐洲600指數周四（10日）收漲0.5%。斯托克600基礎資源指數飆升3.2%，漲幅居前，中國誓言遏制工業產能過剩引發樂觀情緒，推動鐵礦石價格上漲。



英國富時100指數收盤上漲1%，創歷史新高，部分受大宗商品股的推動，投資者無視美國宣布8月1日起對銅進口徵收50%關稅的消息。



汽車和醫療健保板塊亦大幅上漲，而保險和公用事業板塊則表現不佳。瑞士可可加工商百樂嘉利寶股價下跌13%，該公司因可可豆價格持續波動，數月內第二次下調銷量預期。(rc)