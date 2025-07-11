11/07/2025 08:54

【比特幣】比特幣價格連續第二天創紀錄，首次突破11.7萬美元

《經濟通通訊社11日專訊》比特幣連續第二天創下紀錄新高，首次突破11.7萬美元。期權投資者已將目光投向更高的價位。



隨著比特幣周四（10日）首次突破11.7萬美元，加密貨幣衍生品交易所Deribit的數據顯示，未平倉合約向執行價為11.5萬美元和12萬美元的看漲期權集中。在9月底和12月到期的長期期權中，執行價為14萬美元和15萬美元未平倉合約規模也明顯上升。



根據Coinglass的數據，比特幣突破11.6萬美元後，空頭加速平倉，過去一小時清算金額達5.43億美元，過去12小時達到7.62億美元。



比特幣的突破部分受機構需求推動，鼓舞了加密貨幣多頭的信心。比特幣在去年11月美國大選後迎來新一輪上漲，市場押注特朗普當選總統後將開啟更寬鬆的監管時代。美國國會一個委員會已將7月14日當周定為「加密貨幣周」。比特幣今年以來已上漲約25%。(rc)