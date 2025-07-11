11/07/2025 09:41

【特朗普新政】聯儲局沃勒：資產負債表規模可降至5.8萬億美元

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)周四（10日）表示，聯儲局應該將銀行體系的準備金水平，從當前的3.26萬億美元降至2.7萬億美元左右。



他指出，若加上聯儲局持有的流通貨幣，以及財政部一般賬戶餘額，整體資產負債表規模應控制在5.8萬億美元左右，而當前約為6.7萬億美元。



他強調，聯儲局應繼續縮減資產負債表，但不必像部分聯儲局觀察人士和經濟學家所建議 的那樣大幅收縮。他認為可以在一段時間內繼續讓到期和提前償付的證券自然退出資產負債表， 從而減少準備金餘額。



沃勒這次明確提供關於準備金充足水平的具體數字，有別於其他聯儲局官員一貫的模糊說法。(rc)