11/07/2025 10:37

【特朗普新政】貝森特直言特朗普和索羅斯都缺乏耐心

《經濟通通訊社11日專訊》美國財政部長貝森特表示，特朗普與他曾經的老板索羅斯有一個共同的性格特徵，兩人在處理攸關重大的交易時都缺乏耐心。



貝森特於周三（9日）在被稱為「億萬富翁夏令營」的Allen & Co年度會議上發言。據在場人士透露，當主持人請貝森特比較現任與前任老板時，他稱特朗普與索羅斯在性格、要求以及缺乏耐心方面頗為相似。



知情人士表示，貝森特透露他在處理貿易相關公告時，會建議特朗普保持耐心。



此外，貝森特在發言中也對馬斯克挖苦了幾句。二人據報曾發生過衝突。一名在場人士表示，當被問及馬斯克創建政黨時，貝森特反問道：「什麼政黨？」隨後貝森特打趣說，馬斯克或許能在火星上獲得選票。(rc)