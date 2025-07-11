11/07/2025 13:45

【關稅戰】大幅提高巴西關稅「無肉食」，美國人要捱貴價漢堡包

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普準備對來自巴西的商品徵收50%的關稅，有分析指，這可能會推高美國人熱愛的漢堡包的價格，主要原因是漢堡包中使用的牛肉愈來愈依賴進口，使用美國國內牛肉的比例正在下降。



目前，美國肉品公司正面臨著牛肉供應緊張的局面，原因是一種食肉害蟲，即新世界螺旋蟲(New World screwworm)在美墨邊境以南蔓延，美國已暫停從墨西哥進口牲畜。



分析人士警告稱，隨著特朗普擴大全球貿易戰，關稅將削減巴西牛肉的進口，迫使企業從其他國家尋求供應。



數據顯示，今年前5個月，美國從巴西進口的牛肉比2024年同期增加一倍多，達到175063噸。畜牧業分析師說，如果從8月1日開始徵收50%的關稅，將使進口巴西牛肉的關稅稅率在今年剩餘時間內達到76%左右，等於是凍結了現在的貿易。(rc)